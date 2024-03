¿Cuándo empieza la Semana Santa 2024 y cuándo es el megapuente vacacional?

Seguramente ya estás ideando qué vas a hacer en esos días feriados que te esperan cada año en Semana Santa, pero para terminar de armar el plan quiere saber cuándo podrás rentar la casa donde la pasarás, o simplemente ir viendo qué días podrás disfrutar del tiempo en familia y comer mariscos muy ricos.

O tal vez eres de lo que les gusta ser muy precavidos con los pagos y como los bancos no abren en ciertos días feriados, quieres estar al pendiente de que no se te pase pagar tus tarjetas o servicios para que no te genera alguna penalización monetaria. Por eso, sigue leyendo para conocer las fechas de la Semana Santa de 2024, cuándo empieza y sobre todo y cuándo será el megapuente de esta temporada.

¿Cuándo empieza y cuándo termina la Semana Santa en 2024?

Este 2024, la Semana Santa será del jueves 28 de marzo al domingo 31 de marzo, periodo entre el cual sucederán diferentes fechas importantes como el Domingo de Ramos o el tan esperado puente vacacional del Viernes Santo.

Es importante señalar que aunque la Semana Santa comprende varios días, no todos son días oficiales de descanso y dependerá de cada empresa otorgarle al trabajador el día o no.

¿Cuándo es el puente de Semana Santa en 2024?

De ser el caso que en tu empresa tengas vacaciones de Semana Santa, los días no oficiales de asueto que tendrías son el jueves y viernes santo, que este 2024 sería el jueves 28 y viernes 29 de marzo.

Si tu empresa no te da esos días, no está obligada a pagarlos como días feriados, pues como lo mencionamos antes, son días no oficiales que no están especificados en la ley como descanso obligatorio.

¿Por qué cambia la fecha de la Semana Santa?

¡Estamos seguros que más de una ocasión te has preguntado esto! Y es que viene de un tema religioso. Para la iglesia católica, la Semana Santa celebra los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo (por si no lo sabías).

La fecha siempre se va a basar en la celebración de la Pascua del pueblo judío, que a su vez se fija en el año lunar. En pocas palabras, la Semana Santa inicia el primer domingo de luna llena después del equinoccio de primavera.

Fechas importantes de la Semana Santa 2024

Ya que sabes por qué varía cada año las fechas de esta semana, ahora te diremos cuándo se celebrarán en este 2024, que a diferencia del 2023 (que se celebró la primer semana de abril), ahora se hará la última semana de marzo.

Como ya lo mencionamos antes, la Semana Santa este 2024 será del jueves 28 de marzo al domingo 31 de marzo, pero solo estamos hablando de los días no laborales o el famoso “mega puente”.

Para ser más concretos, aquí te dejamos una lista de los días totales de la Semana Santa 2024:

24 de marzo, Domingo de Ramos

25 de marzo, Lunes Santo

26 de marzo, Martes Santo

27 de marzo, Miércoles Santo

28 de marzo, Jueves Santo

29 de marzo, Viernes Santo

30 de marzo, Sábado Santo

31 de marzo, Domingo de Resurrección

Aunque el 1 de abril se celebra el “Lunes de Pascua”, mucha gente ya no le da la importancia que la iglesia católica quisiera, pues se dice que a partir de esta fecha se comienza un periodo de 50 días conocidos como Tiempo Pascual.

