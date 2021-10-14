Sergio Klainer recuerda con orgullo su paso por Amor En Custodia.

Sergio Klainer visitó nuestro foro de Ventaneando para hablar de Amor en Custodia, el melodrama mexicano que repuntó su carrera artística.

No obstante, antes adelantó su aparición en nuestra exitosa serie Un día para vivir, donde interpreta a un inusual personaje.

Esta misma noche inicio un programa que les recomiendo mucho, que tiene todos los ingredientes para ustedes, porque sin ustedes el trabajo no tendría razón de ser

Este capítulo tiene todos los ingredientes para entretener, para divertir y para sorprender al espectador. Yo interpreto a un personaje que tiene sus propias características; es un poco tirano y patriarca

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Sergio Klainer recuerda el éxito de Amor en Custodia

Sergio Klainer también recordó cuando participó en Amor en Custodia, donde compartió cámara junto a Paola Núñez, Margarita Gralia, Andrés Palacios, Sergio Basáñez y otros histriones de primer nivel.

Amor en Custodia me trae tantos recuerdos de esa época dorada; para mí fue una época donde grabábamos producciones diarias… qué tiempos aquellos. Son recuerdos que atesoró en mi corazón de actor

"Amor en Custodia fue un exitazo, estuvo en el primer lugar contra el imperio de las telenovelas; fue un éxito rotundo de un año y medio", reveló a este programa.

El actor se mantiene ocupado con sus proyectos en la pantalla chica y sus clases de teatro; sin embargo también prepara una sorpresa para todos sus fanáticos.

Tengo una sorpresa… será sensacional. Por ahora estoy con mi taller de actuación, me gusta tener jóvenes con vocación y me encanta enseñar el mundo de la actuación

Yo nací para estar en los foros, en esas cunas de oro que son los escenarios. No hay mejor motivo para sentirse vivo; aquí estoy con mucha energía y muchos deseos de trabajar

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