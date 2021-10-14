Vanessa Oyarzún, ‘La Vecina’, abre su corazón tras ser diagnosticada con cáncer.
La modelo venezolana padece la terrible enfermedad desde principios de este año.
Vanessa Oyarzún “La Vecina” fue diagnosticada con cáncer de tiroides.
Lamentablemente, Vanessa Oyarzún, 'La Vecina', padece cáncer de tiroides desde el pasado mes de julio; sin embargo hasta ahora lo hace público.
Según contó la modelo a Ventaneando, a principios de año ella pensaba que solo tenía un ganglio inflamado en el cuello; sin embargo aprovechó la revisión de su madre y se hizo un ultrasonido, pero la revisión la dejó por trabajo hasta julio.
'La Vecina' contó que el resultado de uno de los estudios a los que se sometió, arrojó un tumor maligno 9.9, por lo que confirmó que padecía cáncer de tiroides.
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'La Vecina' congela sus óvulos
Vanessa Oyarzún confesó que como tiene el deseo de ser madre, se sometió a una estimulación para poder retirar sus óvulos y congelarlos para poder cumplir con su voltuntad en el futuro.
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