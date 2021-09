Sergio Mayer continuará con demandas pendientes pese a estado de salud.

Sergio Mayer ofreció una conferencia de prensa el día de ayer para dar conocer su estado de salud tras atravesar por problemas auditivos.

El diputado mexicano se dijo perfecto de salud y con algunos padecimientos en manos de los expertos médicos.

“No tengo recuperado el oído, no sé cuánto tiempo vaya a tardar, siento una cosa rara ahí. Al principio era absolutamente cero audición, pero poco a poco me estoy recuperando. No pasa nada, me siento estupendamente bien”, expresó.

A pesar de todo, Sergio Mayer no piensa dejar a un lado los asuntos legales que tiene pendientes.

“Seguiré apoyando a las víctimas. También seguiré con las denuncias que estaban haciendo infundadas y fuera de contexto, yo iba a demostrar que es un juego mediático burdo y absurdo. Yo no tengo ninguna preocupación del tema legal. Las víctimas como Alexa, Vale y todos esos temas pendientes los voy a seguir haciendo”, expresó.

Te puede interesar: ¿Cuál es el estado de salud de Sergio Mayer tras ser hospitalizado?

Sergio Mayer es demandando por la hija de Héctor “N”

Sergio Mayer confesó que está al pendiente de todos los asuntos legales en su contra, incluyendo la demanda que enfrenta por supuesto tráfico de influencias.

Recordemos que, en su momento, Daniela Parra denunció al diputado por entrometerse en la detención de su papá Héctor “N” por supuesto abuso sexual a su hija Alexa.

Fue el pasado 1 de septiembre, cuando el equipo legal del imputado hizo formal su denuncia al exintegrante de la banda Garibaldi.

En ese mismo día, Daniela Parra se comunicó a nuestro foro de Venga la Alegría y habló del enfrentamiento legal con el diputado mexicano.

“Mis abogados están con todo para realizar esa denuncia, ya están listísimos. No es cuando Mayer quiera, es cuando nosotros decidimos, y lo decidimos cuando se le acabara el fuero”, expresó a este programa.

Pese a todo, Sergio Mayer se dijo listo para enfrentar a la justicia y cualquier otra polémica a pesar de los daños en su salud.

También te puede interesar: Médicos informan el estado de salud de Sergio Mayer tras hospitalización.