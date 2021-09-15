Médicos informan el estado de salud de Sergio Mayer tras hospitalización.

Sergio Mayer ofreció una rueda de prensa para dar todos informes detallados respecto a su salud, luego de ser hospitalizado el pasado 10 de septiembre por envenenamiento.

Aquel día, el exdiputado sufrió hipoacusia súbita, un padecimiento a nivel sistema auditivo que podría afectar su audición por completo.

Este martes 14 de septiembre, Sergio Mayer brindó una rueda de prensa donde dijo que tiene problemas de salud, derivados de complicaciones renales, mismos que agravaron otros padecimientos como un severo caso de gastritis.

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👨🏻‍⚕️ Equipo médico da el reporte médico de Sergio Mayer luego de que fuera hospitalizado el viernes pasado.🚑 #Ventaneando



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Sergio Mayer le dio la palabra a los médicos

A través de Ventaneando, los médicos del hospital Los Ángeles dieron detalles precisos sobre el cuadro clínico del exfuncionario público.

Los doctores del exdiputado informaron que llegó al nosocomio el viernes 10 de septiembre por dolor retroesternal intenso, un intenso cuadro de hipo y una deshidratación considerable.

El exGaribaldi ingresó con leucocitosis y con acidosis metabólica, ésta última consecuencia de deshidratación severa, ya que tenía incapacidad para tomar líquidos por esofagitis aguda.

"Como ustedes saben siempre he sido una persona sana y deportista, pero ahora estamos en una situación frágil, para mí ha sido gran experiencia de vida que me ayuda a entender que debo bajar el ritmo que traigo de trabajo y estrés, definitivamente estoy agradecido con la vida y con Dios, pues estoy en muy buenas manos y tranquilo”, dijo el también cantante.

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