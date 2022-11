Revelan si Sergio Mayer está pagando abogados de Ginnny Hoffman en caso contra Héctor “N”.

Se llevó a cabo la cuarta audiencia para el desahogo de pruebas en el caso de Héctor “N”, quien se encuentra en prisión por acusaciones de supuesto abuso sexual a su hija Alexa.

¿Cómo ha logrado sobrevivir Héctor Parra dentro de la cárcel?

Uno de los temas más controversiales en el caso es la intromisión de Sergio Mayer, quien supuestamente practicó tráfico de influencias.

Olivia Rubio, abogada de Ginny Hoffman y Alexa, rompe el silencio para los medios de comunicación, negando que Sergio Mayer esté pagando el juicio.

“Es mentira lo que se dice, que él paga, absolutamente no se paga ni un solo peso. Lo que hizo Sergio fue presentarnos a las víctimas”, declaró la experta en leyes.

Olivia Rubio asegura que Alexa se encuentra en un proceso de sanación: “Es una mujer joven y fuerte. Lo importante no era tener una persona privada de su libertad, sino que ella aprovechara este tiempo para sanar lo más posible”, contó.

La jurista tampoco descarta que Alexa perdone a su papá, no por la vía legal, sino a nivel emocional.

“Alexa es una niña maravillosa, ya tendrán la oportunidad de conocerla”, contó en un reciente encuentro con los medios de comunicación.

Sergio Mayer rompe el silencio sobre su supuesto tráfico de influencias

Luego de las acusaciones de tráfico de influencias, Sergio Mayer acudió con las autoridades para limpiar su nombre y quedar libre de cualquier cargo.

“Vine a recoger y a demostrarles a ustedes... dice aquí ‘acuerdo de no ejercicio de la acción penal’. Esto fue lo que les dije desde el principio: que iba a demostrar mi inocencia con hechos y con elementos. La máxima autoridad determinó que no hay ningún ejercicio de la acción penal porque no hay ningún elemento, y que lo que hice fue correcto: apoyar a una víctima en su momento”, declaró en agosto de este año a los micrófonos de Venga La Alegría.

