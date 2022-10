¿Se alegra? Sergio Mayer reacciona a la primera audiencia de Héctor “N”.

El pasado miércoles 5 de octubre se llevó a cabo una audiencia de las partes involucradas en el caso de Héctor “N”, quienes comenzaron a desahogar pruebas.

El abogado Miguel Ángel López confesó que se llevó a cabo una “audiencia de juicio” y comenzaron las jornadas procesales. El experto dio a conocer que pasaron los testimonios de ambas partes a declarar para pronto llegar a un fallo.

Ginny Hoffman y Alexa salieron de la primera audiencia en su camioneta, sin detenerse en ningún momento con la prensa. Por su parte, los medios de comunicación no pudieron captar a Daniela Parra, hija mayor del actor mexicano que acudió a apoyar al histrión.

En otros temas, Miguel Ángel López habla sobre Sergio Mayer y su implicación en el caso de Héctor “N": “Desconozco si se haya pronunciado, creo que cada quien es responsable”.

Sergio Mayer rompe el silencio sobre el caso de Héctor “N”

En otros temas, Sergio Mayer fue cuestionado por los medios de comunicación, a quienes negó que sigue implicado en el caso de Alexa Parra y Ginny Hoffman.

“No, yo no tengo nada que estar haciendo ahí, no me corresponde. No soy testigo, implicado, juez, abogado ni nada. Yo no puedo ser testigo de nada, a mí no me consta nada, yo no vivía con ellos”, dijo el actor mexicano.

Pese a todo, el exdiputado no descarta apoyar a Alexa Parra de manera emocional, pues fue uno de los primeros involucrados en este caso que comenzó desde 2021.

“Siempre estaré apoyando a Alexa, siempre que lo necesite. Estaré ahí para apoyarla moralmente o emocionalmente, de ahí en fuera a mí no me corresponde. En este momento hay un proceso y yo no puedo opinar”, concluyó para los medios de comunicación.

