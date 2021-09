Sergio Mayer responde a Héctor “N” tras mensaje desde la cárcel.

Sergio Mayer rompió el silencio en reciente conferencia de prensa con senadoras, donde respondió al mensaje que Héctor “N” envió desde prisión.

Héctor “N” aún no termina el enfrentamiento legal contra su hija Alexa y su ex Ginny Hoffman

Fue el pasado fin de semana, cuando Héctor “N” se comunicó con su hija Daniela vía telefónica y aprovechó para mandar contundentes palabras al diputado mexicano.

Sin embargo, Sergio Mayer se dijo listo para enfrentar cualquier denuncia en su contra.

“Me refiero al caso de Héctor “N”,que incluso desde prisión envía mensajes de intimidación y algunos de sus abogados utilicen recursos mediáticos para litigar y desviar la atención de su caso. En el que por supuesto a mí no me corresponde juzgar ni aplicar las sanciones sobre las presuntas acusaciones que cometió en contra de una de sus propias hijas”, expresó.

El diputado, de 55 años, expresó su compromiso con las víctimas de abuso sexual.

“A quienes tocando mediante tácticas mediáticas, ilegales para que nos desistamos de apoyar y respaldar a quienes sufren de violencia sexual y lo digo muy claro: No habrá impunidad a quienes violenten sexualmente a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país”, expresó.

La denuncia por supuesto tráfico de influencias contra Sergio Mayer fue interpuesta el pasado 1 de septiembre por la propia Daniela Parra, hija del detenido.

Sergio Mayer refrendó que no cometió tráfico de influencias

Pese a encontrarse en el ojo del huracán, Sergio Mayer aclaró que su única intención fue apoyar a la supuesta víctima Alexa, hija de Héctor “N” y Ginny Hoffman.

“En este caso no existe ningún delito que se me imputa, no existe como tal. Mi única responsabilidad es escuchar, apoyar, defender a las niñas, niños de nuestro país víctimas de violencia y si por eso tengo que confrontar la ley, lo haré con ética y con responsabilidad”, subrayó.

Por si fuera poco, el mexicano explicó por qué no se le puede acusar de cometer tráfico de influencias.

“El tráfico de influencias es cuando obtienes algún beneficio, utilizas tu posición para obtener beneficio ilícito. No encuentro, número uno, dónde está el beneficio y además ilícito. Yo no tengo ningún beneficio”, concluyó.

Daniela “N”, hija de Héctor “N”, tomó cartas en el asunto el pasado 1 de septiembre, fecha en que Sergio Mayer perdió su fuero.

La joven, de 24 años, considera que Sergio Mayer no tiene derecho a entrometerse en el supuesto caso de abuso sexual del actor mexicano.

Por si fuera poco, Daniela no ha dejado de apoyar a su papá, ya que se encuentra con su propio negocio de tamales para solventar los gastos jurídicos del detenido.

