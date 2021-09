Sergio Mayer está listo para la demanda por parte de Daniela Parra.

Sergio Mayer fue denunciado en este día por Daniela Parra, quien acusó al diputado mexicano de presunto tráfico de influencias en el caso de su papá Héctor “N”.

EXCLUSIVA. Sergio Mayer nos contó más de las denuncias en su contra.

El actor mexicano se encuentra en el Reclusorio Oriente por un presunto caso de abuso sexual a su hija menor Alexa.

Sin embargo, Daniela refrenda que su padre es inocente y está preso por culpa de Sergio Mayer.

En exclusiva para Venga la Alegría, el diputado mexicano reveló que es inocente y nunca actuó ilegalmente en contra de Héctor.

“No me preocupa, estoy convencido de que tenemos que apoyar a las víctimas de violencia”, expresó a este programa.

“Suponiendo que estuve ahí, ¿cuál es el problema? Que parte no han entendido que yo apoyo a la víctima, que acompaño a la víctima y que busco justicia. Si para quien quiera opinar, eso es tráfico de influencias, pues catalóguenlo así”, continúo.

Sergio Mayer enfrenta a Héctor “N” con contundente mensaje

Durante la tamaliza que realizó Daniela Parra para solventar los gastos legales de su padre, Héctor “N” mandó un mensaje a Sergio Mayer vía telefónica.

Sin embargo, el diputado mexicano no teme a las represalias en su contra.

“Ese mensaje que me mandó Parra, pues igual yo le respondo: que afronte las consecuencias. Yo no tengo nada en contra de él y no hice nada para que estuviera ahí adentro”, expresó en exclusiva para Venga la Alegría.

“Sus actos hicieron que un juez determinara que sí debe estar adentro. Si Parra llega a salir libre que bueno por él y por su hija. Yo no tengo ningún problema, ningún cargo de conciencia”, continuó.

En otros temas, Sergio Mayer confesó que recibió una denuncia más por parte de los abogados de Alexa Parra y su mamá Ginny Hoffman.

“También el abogado de Alexa, él también ya me denunció, pero si la familia Parra va a hacer la otra denuncia, adelante”, concluyó.

