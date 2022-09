Sergio Mayer Mori deja plantada a su hija; exhiben capturas de pantalla.

Luego de que Sergio Mayer asegurara que Natalia Subtil tenía bloqueado a su hijo y a él, la actriz brasileña da la cara para publicar contundentes capturas de pantalla.

Natalia Subtil visitó nuestro foro para responderle a Sergio Mayer.

Natalia Subtil hizo públicas un par de capturas de pantalla platicando con Sergio Mayer Mori, padre de su hija Mila. A tráves de sus historias de Instagram, la actriz exhibió la relación que lleva el actor de Rebelde con la pequeña.

“Cuanta incongruencia príncipe. ‘Desbloquéame, la quiero ver’. ¿Y ahora cuál es la excusa?”, escribió Natalia sobre una conversación de WhatsApp con su ex.

En los mensajes se puede ver como Sergio Mayer Mori cancela un encuentro con su hija Mila: “Tengo que arreglar unas cosas antes de ir al eropuerto. Ahorita le marco para decirle, deja que llegue a mi casa”, escribe el hijo de Sergio Mayer vía mensaje.

Por su parte, Natalia responde que Mila está emocionada por el encuentro con su papá y hasta le hizo “miles de cartas” como muestra de su cariño.

“Márcale por favor para explicarle”, responde la brasileña molesta tras la cancelación de Sergio Mayer Mori.

Natalia Subtil explota contra Sergio Mayer Mori

La pelea entre Natalia y Sergio no es nueva, pues recordemos que la actriz demandó al actor por manutención. Según la brasileña, el hijo de Sergio Mayer no se hace responsable de la menor.

“El abuelo siempre me ayudó en momentos que yo ya no podía más y me sentía un poco apretada, pero no era algo constante, no era algo mensual”, dijo Natalia sobre el apoyo de la familia Mayer, declaraciones dadas en una entrevista para Venteneando el 18 de agosto de 2022.

Por su parte, Sergio Mayer ha desmentido a Natalia, asegurando que la niña sí recibe apoyo, pero la brasileña solo quiere ser mantenida por la familia Mayer.

