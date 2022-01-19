Él es Sergio Vega Jr., el hijo del inolvidable Shaka. (FOTOS)

Sergio Vega Jr. es un exponente de regional mexicano que busca triunfar en la música como su inolvidable padre Sergio Vega 'El Shaka'.

Sergio Vega Jr. comenzó su carrera como cantante dos años después de la muerte de su famoso padre de quien no solo heredó el nombre, sino también su indiscutible talento.

Su padre, Sergio Vega 'El Shaka', falleció el 10 de junio de 2010 en Los Mochis, Sinaloa durante un ataque armado mientras se dirigía a uno de sus conciertos que ya tenía pactado. Ahora sus fans se dedican a preservar su música y continuar con el legado que dejó el intérprete de “Dueño de ti”.

Te puede interesar: Ángela Aguilar tiene emotivo encuentro con Camilo. (VIDEO)

Sergio Vega Jr. tiene un timbre de voz muy parecido al de su padre

El cantante tiene gran parecido y un timbre de voz muy similar al de su famoso padre, pero él no busca ocupar su lugar, lo que pretende es mantener viva la imagen del ídolo y mostrar lo que le enseñó, pues trae la música en la sangre y es de familia.

Sergio Vega grabó un álbum en honor a Sergio Vega, al cual tituló 'A mi padre' en donde incluyó letras como 'Muchachita' y temas inéditos.

Actualmente no se sabe si Sergio Vega Jr. está planeando nueva música, pero en redes sociales circulan fotografías de fans junto a quien podría ser el nuevo ícono de la música grupera y desde luego, heredero del gran talento de su progenitor.

También podría interesarte: Julión Álvarez es víctima de los hackers, le roban su cuenta de WhatsApp.