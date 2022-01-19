Julión Álvarez es víctima de los hackers, le roban su cuenta de WhatsApp.

Julión Álvarez fue víctima de los hackers, ya que tienen en su poder su cuenta de WhatsApp. Ante la situación, 'El Rey de la Taquilla' alertó en sus redes sociales que si escribían de su número, no era él.

La tecnología es una gran vía de comunicación inmediata, pero también suele jugar malas pasadas, tal como le sucedió al intérprete de 'Afuera está llloviendo', pues robaron su identidad con su número de celular en la famosa aplicación de mensajería instantánea.

A través de las redes sociales del equipo de trabajo de Julión Álvarez y del propio cantante, se dio a conocer que el Whatsapp del cantante había sido robado; hasta el momento no sabe quién y por qué llevaron a cabo esa acción.

No obstante, pidieron que no abran mensajes de la aplicación, pues podrían caer en alguna trampa o estafa por parte de los hackers.

Te puede interesar: Jhonny Caz de Grupo Firme estrena lujosa casa junto a su pareja.

Julión Álvarez está lleno de trabajo

Pese al incremento de casos de COVID-19 en México, Julión Álvarez está con agenda de trabajo llena. Hace apenas dos días, el cantante compartió en sus redes sociales un video en donde mostró los mejores momentos de su más reciente presentación en La Feria de León.

El mencionado concierto tuvo lleno total como ya es una costumbre para este cantante, quien por algo es llamado 'El Rey de la Taquilla' pese a sus problemas legales en Estados Unidos.

Durante su mencionado show, además de los grandes éxitos que ha acumulado en su carrera, ofreció un homenaje a José Afredo Jiménez, interpretando algunos de los temas más emblemáticos de la autoría del legendario cantautor.

También podría interesarte: Así celebró Chiquis Rivera sus 5 millones de seguidores en Instagram.

