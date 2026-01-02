Conoce los 7 DÍAS de descanso obligatorio que habrá en 2026, según la LFT

El 2026 finalmente ha comenzado. Se trata de un año que estará por demás movido en cuestiones deportivas, sociales, políticas y culturales al interior de la República Mexicana, motivo por el cual es importante que conozcas los 7 días de descanso obligatorio que tendrán a lo largo de los próximos meses de acuerdo con la LFT.

La Ley Federal del Trabajo dio a conocer un listado con los 7 días de descanso obligatorio que hombres y mujeres tendrán en México durante los próximos meses. Si no tienes noción de cuáles son y quieres conocer lo que dicta la LFT, entonces quédate aquí. ¿Cuándo será el próximo?

¿Cuáles son los 7 días de descanso obligatorio en 2026, según la LFT?

De acuerdo con lo establecido por la Ley Federal del Trabajo (LFT) el 2026 contará con 7 días de descanso obligatorio para las y los trabajadores. El primero de ellos recién sucedió y fue el 1 de enero, mismo en donde quienes prestan servicios tuvieron la oportunidad de descansar en sus respectivos hogares.

Te puede interesar: ¿Cuánto deben pagarte si trabajas el Domingo de Pascua, según la LFT?

Cuando pretendan decirles que el mexicano es webón, enséñenles esto. Tenemos sólo 7 días de descanso oficiales, el menor de la OCDE. Eso, junto con que somos quienes más horas trabajamos, nos deja el PEOR balance vida-trabajo. Estamos esclavizados.#35horasYA pic.twitter.com/BSYDotZTi2 — YoPorLas40Horas (@YoXLas40Horas2) January 1, 2026

El 2 de febrero también será día de descanso obligatorio por la Promulgación de la Constitución, un hecho similar a lo que ocurrirá con el 16 de marzo por el Natalicio de Benito Juárez y el 1 de mayo, día en el que la LFT festejará el día del trabajo mediante un descanso obligatorio para las y los trabajadores.

El siguiente día de descanso obligatorio será el 16 de septiembre gracias a un aniversario más de la Independencia de México, mientras que el próximo será el 16 de noviembre por el aniversario de la Revolución Mexicana. Por último, los trabajadores también podrán descansar el 25 de diciembre gracias a la Navidad.

¿El 11 de junio será día de descanso obligatorio?

La llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha traído consigo buenas noticias para las personas al interior del país, pues en lo que respecta a la Ciudad de México se anunció que el jueves 11 de junio será día feriado gracias a la inauguración de este evento, el cual se llevará a cabo en el Estadio Banorte.