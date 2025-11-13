SEP anuncia Mega Puente de cinco días: ¿cuándo inicia?

El cierre de año todavía tiene un Mega Puente para disfrutar por parte de miles estudiantes a lo largo y ancho del país, aunque no por decreto oficial sino por una circunstancia que afectará al sector educativo en varios de los estados del país. Por ello, es necesario saber qué algunos alumnos gozarán de hasta cinco días de descanso. He aquí toda la información.

¿Qué días se realizará el Mega Puente de noviembre?

La primera razón por la que el alumnado de preescolar, primaria y secundaria tendrían un puente de 3 días (incluidos sábado y domingo) es por el aniversario de la Revolución Mexicana. Sin embargo, para algunos la inactividad dentro de las aulas iniciará desde este jueves 13 de noviembre.

La razón por la cual miles de estudiantes a lo largo del país tendrían cinco días de reposo en cuanto a la ida a los salones de clase es porque la CNTE llamó a paro nacional para marchar desde el ya mencionado jueves. Por ello, serían jueves 13, viernes 14, fin de semana y lunes 17 los días del bien denominado Mega Puente final del mes 11 del presente 2025.

¿En qué estados se verán afectadas las actividades escolares por el Mega Puente?

Según lo informado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, este paro incluirá el cese de actividades de las secciones 9, 10, 11 y 60 de la Ciudad de México. Además de la Sección 22 de Oaxaca. Aunque, el llamado a paro se extiende a los siguientes estados: Aguascalientes, Baja California Sur , Guerrero, Baja California, Chiapas, Hidalgo, Colima, Durango, Michoacán, Nuevo León, Morelos, Oaxaca, Sinaloa, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Zacatecas, Yucatán y el Estado de México.

En ese sentido, es importante indicar que no se trata de un paro nacional que en automático alcanza todos los estados mencionados. Por ello, se anima a los padres de familia a estar atentos a lo que ocurra en próximas horas, para saber si las escuelas de sus hijos tendrán el ya citado Mega Puente.