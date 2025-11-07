SEP: Estos son los 3 días de SUSPENSIÓN obligatoria de CLASES en noviembre 2025

Después de un inicio de mes un tanto complicado para las y los estudiantes a nivel básico dentro de la República Mexicana, estos han recibido buenas noticias desde la SEP, organismo que confirmó nuevamente los tres días de suspensión obligatoria que habrá a lo largo de noviembre del 2025.

Como sabes, el calendario de la Secretaría de Educación Pública establece que, durante este mes, habrá tres días de asueto escolar, mismos que podrán disfrutar los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Estos forman un megapuente, así como un puente más al final de mes.

¿Qué días de suspensión obligatoria de clases hay en noviembre, según la SEP?

Según lo establecido por el calendario escolar de la SEP, el primer día de asueto escolar será el viernes 14 de noviembre. Durante este día las y los maestros realizarán la descarga administrativa de calificaciones, lo cual sugiere un día de descanso para las y los alumnos de nivel básico.

Te puede interesar: ¿Cuándo terminan las vacaciones de invierno de la SEP?

@notigramdurango 🎉🏖️ La SEP dio a conocer las fechas del primer descanso del mes. ¿Ya tienes plan? 👀 #PuenteNoviembre #CalendarioEscolar #México #Descanso #FinDeSemanaLargo ♬ sonido original - Notigram Durango

El siguiente día será el lunes 17 de noviembre, mismo en el cual se llevará a cabo la conmemoración de la Revolución Mexicana. Cabe mencionar que esta festividad se realiza el 20 de noviembre; sin embargo, el calendario de la SEP adelantó el mismo para crear un megapuente de cuatro días.

Por último, la Secretaría de Educación Pública coloca el viernes 28 de noviembre como el último día de asueto estudiantil del mes de noviembre. Este guarda relación con la Junta de Consejo Técnico Escolar, la cual será la última del año considerando que, en diciembre, no habrá tal.

¿Diciembre del 2025 tendrá puentes? La SEP responde

El calendario establece que, durante diciembre del 2025, no habrá puentes dado que el 12 de diciembre no se establece como uno de asueto estudiantil; sin embargo, será en este mes en donde la SEP programe las vacaciones de invierno, programadas para iniciar el 22 del mismo mes.