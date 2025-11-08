SEP ha confirmado un Mega Puente para estudiantes de todo el país: ¿Cuándo será?

Una noticia ha sido confirmada por la SEP para que los padres comiencen a organizarse con sus hijos. Es que habrá un mega puente en las escuelas de preescolar, primaria y secundaria durante el mes de noviembre.

Dada esta situación es que madres, padres y tutores tendrán su último puente del 2025, por lo que desean saber si también las y los alumnos de educación básica contarán con ese día de descanso.

Cabe destacar que con el último puente se acercan las vacaciones de fin de año. Es por esto que te vamos a contar todo lo que tienes que saber.

¿Cuándo será el Mega Puente de noviembre según la SEP?

De acuerdo con el calendario escolar 2025-2026, el cual está regido por la SEP, los siguientes días no habrá clases y, en consecuencia, se realizará el mega puente:



14 de noviembre: Registro de calificaciones.

17 de noviembre: Conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana.

Un dato que debes saber es que el viernes 28 de noviembre se llevará a cabo el Consejo Técnico Escolar (CTE).

Así es el calendario escolar

De acuerdo con este documento publicado este 3 de septiembre en los sitios oficiales, los puentes, vacaciones, CTE, entrega de boletas y SAID quedará de la siguiente manera:

Días Inhábiles



16 de septiembre

17 de noviembre

25 de diciembre

1 de enero

2 de febrero

16 de marzo

1, 5 y 15 de mayo

Vacaciones



Navidad: Del 22 de diciembre al 9 de enero

Primavera: Del 30 de marzo al 10 de abril

Inicio del SAID o preinscripciones para el ciclo escolar 2026-2027

SAID Edomex 2026: Comenzará el 9 de febrero y concluirá el 20 de marzo

Calendario escolar OFICIAL Edomex 2025-2026: Fechas del CTE

Los Consejos Técnicos Escolar (CTE) del Edomex se realizarán estos días y no habrá clases:



26 de septiembre

31 de octubre

28 de noviembre

30 de enero

27 de febrero

27 de marzo

29 de mayo

26 de junio

🌿Visionario y defensor de los #derechos de los pueblos indígenas y la #educación en #México.



En su natalicio, recordamos a #FelipeCarrilloPuerto, quien trabajó por un México más justo, donde todas y todos tuvieran acceso al aprendizaje. ✏️🇲🇽✨ pic.twitter.com/Ohc9soJrf9 — SEP México (@SEP_mx) November 8, 2025

Registro de calificaciones

Ahora bien, los días donde las y los maestros efectuarán el registro de calificaciones, teniendo como consecuencia la suspensión de labores será de la siguiente forma:

