Él es el joven que asegura ser hijo de Shakira, denuncia abandono.

Shakira no deja de estar en medio de la controversia, pues luego de problemas fiscales y su sonada separación de Piqué, la colombiana vuelve a ser tendencia.

Y es que, un joven asegura ser el hijo no reconocido de Shakira y Santiago Alarcón, así que los rumores no han tardado en surgir en las redes sociales.

Santiago Alarcón fue el encargado de dar a conocer esta historia, pues asegura que el joven intentó extorsionarlo con 835 millones de pesos a cambio de su silencio.

Harto de los chantajes, Santiago decidió hacer un video en sus redes sociales para exponer la situación y desmentir futuros rumores.

“Aquí les cuento uno de los capítulos más absurdos de mi vida. El video está largo pero quédense hasta el final porque trae detalles inesperados”, expresó el actor colombiano.

El supuesto hijo no reconocido estaría pidiendo una millonaria compensación económica como reparación de daños: “Resulta que él dice que su padre biológico, como él dice, somos su madre y yo, no lo van a creer y me da vergüenza nombrarla, pero es hora de nombrarla para que vean el absurdo de la historia, y resulta que su madre biológica es Shakira”, dijo Santiago Alarcón.

Surge supuesto hijo no reconocido de Shakira

Santiago Alarcón se niega a revelar el nombre del joven, por lo que ahora lo llama El Muchacho. Este último argumenta haber sido abandonado en 1992, por lo que ahora desea retomar los lazos familiares con Santiago y Shakira.

El actor colombiano niega que esto sea verdad y se ha dicho víctima de acoso: “Estoy siendo víctima de acoso, de violación al lugar de trabajo y de extorsión (...) por un joven cuyo nombre voy a omitir por recomendación del abogado, pero que vamos a llamarlo El Muchacho”.

