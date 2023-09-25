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FOTOS | Shakira confesó que su sueño era pasar el resto de su vida con Piqué

Shakira confesó que sí, su sueño más grande no eran premios, ni colaboraciones... ¡Era pasar el resto de su vida con Piqué! Te contamos los detalles en fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

Shakira y Pique romanticos.jpg
Shakira y Pique felices.jpg
Shakira y Pique selfie.jpg
Shakira y Pique sonriendo.jpg
Shakira y Pique paseando en bicicleta.jpg
Shakira y Pique en la nieve.jpg
Shakira y Pique elegantes.jpg
Shakira y Pique enamorados.jpg
Shakira y Pique en Otoño.jpg
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Shakira y Pique con la champions.jpg
Shakira y Pique beso.jpg
Shakira y Pique beso (2).jpg
Shakira y Pique abrzados.jpg
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