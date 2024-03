Shakira anuncia la lista de canciones de su nuevo disco “Las mujeres ya no lloran”

Siete años han pasado desde que Shakira lanzó su último disco de estudio; sin embargo, será el próximo 22 de marzo cuando la cantante colombiana lance “Las Mujeres Ya No Lloran”, su nuevo material discográfico con el que seguirá facturando.

Después de su repentino rompimiento con Gerard Piqué, Shakira volvió con todo a la música y lanzó tremendas tiraderas contra su ex, iniciando con “Te felicito”, seguido de “Monotonía”, “Session 53”, “TQG”, “Acróstico”, “Copa vacía” y “El Jefe”.

¿Qué opinan los conductores de la actitud de Piqué con Shakira? [VIDEO] ¡Regresa ‘Hombres al borde de un ataque’ más intenso que nunca! ¡No te pierdas nuestros primeros temas!

¿Cuántos temas incluirá el nuevo disco de Shakira?

Sin embargo, tendremos próximamente música nueva de la colombiana, pues a mediados de marzo verá la luz “Las Mujeres Ya No Lloran”, disco que incluye grandes colaboraciones con artistas como Cardi B, Rauw Alejandro, Grupo Frontera, DJ Tiësto y Ozuna.

Te puede interesar: Shakira habría perdonado a Clara Chía: esta sería la prueba

En total serán 16 canciones: ocho nuevas, más un remix, y siete sencillos entre los que destacan “Music Session 52” con Bizarrap, “TQG” con Karol G, “Te felicito” con Rauw Alejandro”, “Monotonía” con Ozuna y “Copa Vacía” con Manuel Turizo”.

¿Cuáles serán las nuevas canciones? A través de su cuenta de Instagram, Shakira hizo el anuncio oficial y mostró la portada del disco, junto con los temas de su nuevo material discográfico.



Muy emocionada de mostrarles la lista de canciones y las increíbles colaboraciones de ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ (algunos de ustedes ya sabían, otros aún no) Solo faltan 3 semanas!

También te puede interesar: Estas son las fotos que revelarían que Clara Chía está embarazada



Puntería feat. Cardi B

La fuete feat. Bizarrap

Tiempo sin Verte

Cohete feat. Rauw Alejandro

Entre paréntesis feat. Grupo Frontera

Cómo, dónde y cuándo

Nassau

Última

Te felicito feat. Rauw Alejandro

Monotonía feat. Ozuna

BZRP Music Session 53 feat. Bizarrap

TQG feat. Karol G

Acróstico

Copa vacía feat. Manuel Turizo

El Jefe feat. Fuerza Régida

BZRP Music Session 53 feat. DJ Tiësto

¿Cuándo saldrá el nuevo álbum de Shakira?

Como mencionamos anteriormente, “Las Mujeres Ya No Lloran” saldrá el próximo 22 de marzo, así lo reveló Shakira: “Mi nuevo álbum llega este 22 de marzo, no lo he creado sola, sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso”.

Te puede interesar: Bizarrap anuncia nueva colaboración con Shakira: ¿cuándo se estrena?