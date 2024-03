Shakira asegura que nuevo disco no se centra en Piqué

Después de una larga espera, Shakira estrenó al fin su más reciente material discográfico titulado “Las Mujeres ya no Lloran”, el cual incluye las tiraderas que lanzó contra Gerard Piqué tras su divorcio. Pero, ¿está dedicado a él este álbum?

¿Cuántos temas incluye el nuevo disco de Shakira? "Las Mujeres Ya No Lloran” es el nuevo disco de Shakira e incluye colaboraciones con Cardi B, Rauw Alejandro, Bizarrap, Karol G, Manuel Turizo, Grupo Frontera, DJ Tiësto y Ozuna.

Puntería feat. Cardi B

La fuete feat. Bizarrap

Tiempo sin Verte

Cohete feat. Rauw Alejandro

Entre paréntesis feat. Grupo Frontera

Cómo, dónde y cuándo

Nassau

Última

Te felicito feat. Rauw Alejandro

Monotonía feat. Ozuna

BZRP Music Session 53 feat. Bizarrap

TQG feat. Karol G

Acróstico

Copa vacía feat. Manuel Turizo

El Jefe feat. Fuerza Régida

BZRP Music Session 53 feat. DJ Tiësto

¿Por qué se llama “Las Mujeres ya no Lloran”?

Durante una entrevista que Shakira concedió The Associated Press, la colombiana aseguró que poco y nada tiene que ver su álbum “Las Mujeres ya no Lloran” con Gerard Piqué.

“He pasado por tantas cosas en estos últimos años que literalmente tuve que recoger los pedazos de mí misma y volver a unirlos. Y durante ese proceso, creo que la música fue el pegamento”, inició.

Sobre la razón por la que se llama “Las Mujeres ya no Lloran”, Shakira destacó la importancia de que las mujeres decidan cuándo y cómo expresar sus emociones: “Las mujeres ya no lloran. Porque siento que las mujeres durante siglos han sido enviadas a llorar con un guion en sus manos. Y sólo porque las mujeres ocultamos nuestras emociones frente a nuestros hijos y sólo mostramos buenos modales y lo aceptamos todo, y ahora es diferente. Creo que como mujeres ahora decidimos cuándo llorar, cuándo no llorar y cómo hacerlo”.

¿Está centrado en su divorcio de Piqué?

Este nuevo álbum ha sido relacionado con la ruptura entre la cantante y el exfutbolista español, el cual se dio en junio de 2022 por una aparente infidelidad de Piqué con Clara Chía. Shakira aseguró que su nuevo álbum no debe ser catalogado como un “álbum de divorcio”, sino como una recopilación de experiencias de vida.

“Este no es un álbum de divorcio. Es un álbum que reúne muchas experiencias de vida diferentes, que reúne la transformación de la vulnerabilidad en resiliencia, el empoderamiento de encontrar tu fuerza. No sólo habla de dolor. También habla de triunfo. Y por eso que estas lágrimas no son lágrimas hechas de resentimiento, ira o simplemente tristeza, sino lágrimas de triunfo, de autorreconocimiento y de encontrar confianza en uno mismo, no es lineal. Hay subidas y bajadas, valles y picos. Este álbum está hecho de todo eso”, finalizó.