Shakira sale en defensa de sus tiraderas contra Piqué: “Soy una loba herida”

Mucho se ha hablado sobre Shakira y Gereard Piqué desde que anunciaron de forma sorpresiva su separación tras 12 años de relación; sin embargo, hasta la fecha se desconocen los verdaderos motivos por los que decidieron terminar su romance, pero mucho se ha dicho que fue por culpa de Clara Chía Martí, quien ha sido señalada como la tercera en discordia.

Tras separarse cada uno tomó su camino, Gerard Piqué inició una relación con Clara Chía, se retiró del futbol profesional y se centró en sus negocios, principalmente en la Kings League, liga de futbol que preside.

¡Los conductores intentaron arreglarle el corazón a Shakira!

Mientras que Shakira se enfocó en sus hijos y regresó a la música de forma magistral, pues fue a través de sus canciones como encontró la manera de desahogarse y de hacer catarsis con todo lo que sentía dentro.

¿Cuáles han sido las tiraderas que Shakira lanzó contra Piqué?

La primera canción con la que Shakira le tiró con todo a Piqué fue “Te felicito”, le siguió “Monotonía” y “BZRP Music Session 53” al lado de Bizarrap, este sin duda fue el tema que trascendió fronteras y se volvió un verdadero hitazo a nivel mundial, ya que además de Piqué también menciona a su suegra y a Clara Chía.

Posteriormente lanzó “TQG” y recientemente “El Jefe” donde hace una pequeña alusión al padre del exfutbolista del FC Barcelona y la Selección de España. Todas estas canciones le han servido para desahogarse y sacar lo que lleva dentro después de uno de los sucesos más dolorosos de su vida.

¿Shakira defendió sus tiraderas contra Piqué? En una reciente entrevista que la colombiana concedió a la revista Billboard, Shakira reflexionó sobre la vorágine que ha vivido en el último año y medio, además del impacto que todo esto ha tenido en su carrera artística.





“Estoy muy inspirada, estoy con ganas. Han habido etapas en las que me tenían que arrastrar al estudio. A veces uno se pelea con su trabajo, a todo el mundo le pasa. Pero ahora estoy en una luna de miel con mi música y mi carrera. Estoy enamorada de lo que hago”, recalcó.

De igual forma, Shakira aseguró que las personas cercanas a ella, le recomendaron no ser tan explícita en las letras de sus canciones, pero esa no fue una opción viable para ella, es por eso que ha defendido su trabajo hasta el final, principalmente “Session 53” y las claras alusiones a Piqué, su suegra y actual novia.

“Me decían: ‘Cambia la letra, eso no puede salir’. Y yo contesté que no soy diplomática de las Naciones Unidas. Soy una mujer, una loba herida. Me ha sorprendido poder hacer limonada con los limones más agrios”, agregó.

La barranquillera también señaló que la mayoría de canciones que ha compuesto están inspiradas en su vida. “Cuando más escribo es cuando peor estoy. La vida me pega un revolcón, de eso he aprendido mucho y me siento mucho más fuerte”.

“No pensaba que tendría tanta energía vital para superar ciertas etapas de la vida. Y resulta que era menos frágil de lo que pensaba. Mi música es una herramienta de supervivencia”, finalizó.