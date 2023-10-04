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FOTOS | Shakira y Piqué ponen a la venta la llamada "casa de la bruja"

Shakira y Piqué se han sentado a platicar para ponerle fin a un tema que los “mantiene juntos”. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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