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FOTOS | Peruana exige regalías a Shakira por haberle copiado el paso del gusano en su video "El jefe"

La cantante no se ha pronunciado al respecto, pero esta no es la primera vez que la acusan de plagio. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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