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FOTOS | ¿Piqué ofreció disculpas a Shakira por haberla engañado?

Fue gracias a la Inteligencia Artificial que el empresario ofreció disculpas; fans se mostraron molestos. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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