Shakira toma drástica decisión sobre Piqué tras lanzar “TQG” con Karol G.

Hace días, Shakira y Karol G lanzaron “TQG” (Te quedó grande), tema que sigue dando de qué hablar por las alusiones que hacen las colombianas a sus exparejas, Gerard Piqué y Anuel AA, respectivamente.

“TQG” forma parte del nuevo material discográfico de ‘La Bichota’, el cual lleva por nombre “Mañana será bonito”, del cual habló durante una reciente charla que tuvo con el programa El Hormiguero.

¿Qué dijo Karol G sobre el dueto con Shakora? En dicha charla, Karol G habló de lo que fue colaborar con Shakira y aseguró que “es un junte de dos mujeres que ha salido poderosísimo y del que yo me siento orgullosa. Hemos elevado el género femenino a otro nivel, hemos demostrado la grandeza de las cosas que podemos hacer”.

‘La Bichota’ aseguró que Shakira ya la había buscado para hacer una colaboración; sin embargo, no se dio porque ella no se sentía identificada con el tema que la barranquillera le presentó. Tiempo después, la intérprete de “Pronvenza” buscó a su compatriota y le envió este nuevo tema, el cual fue de su agrado.

¿Por qué le gustó “TQG” a Shakira?

Karol G reveló que llamó directamente a Shakira y le ofreció hacer el dueto: “Le encantó. Sentía mucho las letras, incluso ella empieza el primer verso, ella entraba en el segundo pero me dijo ‘Por favor, déjame cantar esta parte que es con la que más identificada me siento’”.

¿Qué dijo Shakira de Piqué en “TQG”?

Shakira asegura que le dolió ver a su ex con su nueva pareja, pero ya logró superar ese tema: “Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa’ lo mío. Lo que vivimos se olvidó y eso es lo que te tiene ofendido”.

“Y hasta la vida me mejoró, por acá usted ya no es bienvenido. Lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia yo me río” y “Ahora tú quieres volver, se te nota (mmm sí), espérame ahí, que yo soy idiota” y “tú te fuiste y yo me puse triple M, más buena, más dura, más level”, son los versos que Shakira canta en “TQG”.

¿Karol G tuvo que esperar a Shakira para lanzar su disco?

La también cantante de “Tusa” explicó que, originalmente su disco saldría en 2022, pero a petición de Shakira, espero un poco para lanzarlo.

“El año pasado iba a salir mi álbum y (Shakira) me dice tengo una canción con Bizarrap que va a salir en diciembre o enero, me pregunta si yo puedo esperar a que ella saque esta canción y que ella cerraba este ciclo con “TQG”, ella se iba a sentir muy agradecida porque era la forma de sanar o de contar algo de su vida por medio de las canciones”.

¿ “TQG” no está dedicado a Anuel AA ni Piqué?

Karol G dejó ver que “TQG” no está dirigido a Anuel AA o Piqué: “Yo creo que ya hubo una canción muy clara de parte de ella y de parte mía, yo creo que ella se sintió identificada en una canción. La intención de sacarla no es ni herir a nadie, ni avergonzar a nadie, ni molestar a nadie. Es una canción porque los artistas hacemos eso, escribimos canciones de vivencias personales”.