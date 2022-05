FOTOS | ¿Shakira y Piqué están cada día más cerca del altar?

Fuertes rumores aseguran que la cantante y el futbolista están cada día más cerca de convertirse en marido y mujer por todas las de la ley.

Shakira y Piqué son una de las parejas de famosos más sólidas que existe en el medio artístico y a pesar de tener más de 10 años de relación y dos hijos, no habían contraído matrimonio...hasta ahora, pues se especula que podrían estar preparando su enlace matrimonial.

De acuerdo con Jairo Martínez, ex manager de la artista, pese a que ambos famosos llevan una muy buena relación y en otros medios se esté especulando que podrían llegar al altar, él asegura no saber nada de una posible boda.

Mira la galería completa.

En entrevista para Suelta la sopa, Martínez aseveró que nunca escuchó a la pareja hablar de llegar al altar: “Ese tema [la boda] nunca, por lo menos delante de mí nunca se ha tocado; yo la veo a ella como muy mamá, como muy señora, todo lo que ella hace es 150 por ciento”.

El extrabajador de la cantante también dio a conocer que la cantante de “Ojos así” lleva una excelente relación con sus suegros, y aseguró que cuando no se encuentra trabajando, Shakira está dedicada 100% a su familia.

“Los papás de Gerard la adoran, y ayer me preguntó cuál era mi opinión de Gerard y le contesté: ‘cuando una persona saca lo mejor de ti, es por que es un excelente ser humano’”.

Te puee interesar: Shakira no quiere contraer matrimonio con Gerard Piqué.

“La Shakira que está con Gerard, es la mejor Shakira que he visto, tiene dos hijos preciosos, Sasha es un artista y Milan es más intelectual, más del piano... Yo creo que ambos tienen de Shakira todo, en mi opinión, yo a los dos los veo más de artista que de deportistas”, indicó el exmánager.

Por último, Jairo Martínez aseguró que Antonio de la Rua ayudó a impulsar el éxito de Shakira: “Antonio fue parte de un proceso, yo pienso que hizo un buen trabajo a nivel profesional con ella, lo hizo indiscutiblemente... Nunca pensé que llegaría a tanto (a demandarla); se equivocó y yo creo que él también ganó su billete en su época, esas demandas creo que fueron más emocionales que económicas”.

Cabe resaltar que durante una entrevista Shakira aseguró que no quería casarse con Piqué, pues no quería perder la chispa del noviazgo: “El matrimonio me asusta. No quiero que me vea como la esposa; preferiría que me viera como su novia”.

Te puede interesar: La diferencia de edad no es un obstáculo para Shakira y Piqué.