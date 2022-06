De esta manera Shakira se resigna a perder a Gerard Piqué.

Hace poco más de dos semanas, Shakira confirmó que se está separando de Gerard Piqué a través de un escueto comunicado emitido por su propia agencia; sin embargo, hasta la fecha se desconocen los motivos, pero según los rumores sería debido a una infidelidad del futbolista del FC Barcelona.

Analizamos el rostro y firma de Shakira y Piqué. ¡Esto descubrimos!

La confirmación de la cantante colombiana se dio después de que el podcast Mamarazzis revelara que la pareja se estaba separando porque Shakira habría cachado al defensor español con otra mujer.

Desde entonces han sido muchos los rumores en torno a la separación de la pareja, desde que la colombiana buscó hasta en dos ocasiones el futbolista del conjunto culé para retomar su relación; sin embargo, él la habría rechazado manteniendo su postura de no continuar con ella.

También se dio a conocer que Piqué estaba molesto por la forma en que la cantante y sus allegados trataron la información con los medios, pues desde su perspectiva ella se mostraba como la única afectada mientras que a él parecía importarle poco.

Piqué borra algunas fotos con Shakira

Lo cierto es que los dimes y diretes continúan y cada uno ha afrontado la situación mediática de diferente manera, por ejemplo, Piqué empezó a borrar las fotografías donde parece con la madre de sus hijos, siendo la última imagen donde aparece con Shakira de julio de 2021, cuando la pareja se encontraba de vacaciones.

Mientras tanto, la colombiana ha mantenido su perfil tal cual, ya que no ha borrado ninguna publicación donde aparece con su expareja, la última fotografía data del pasado 3 de marzo, donde la cantante le mostró su apoyo al futbolista y le dedicó unas emotivas palabras.

“600 partidos! No creo que haya realizado jamás 600 conciertos. Tus logros no tienen precedente alguno. La historia es un continuo presente y tú estás aquí para seguir forjando la tuya, la de tu club, la nuestra y la de generaciones futuras. Estás hecho de un material que sólo Dios conoce y para mí eres el mejor ejemplo de lucha, perseverancia y sinceridad para nuestros hijos. Estos años contigo me he dado cuenta de que viniste a este mundo para cambiar los paradigmas”, escribió.

En tanto que la última fotografía donde Shakira aparece junto al futbolista del FC Barcelona data del pasado 14 de febrero, misma que acompañó con el siguiente mensaje: “Feliz día de San Valentín!?? Happy Valentine’s Day”.

Shakira recibe declaración de amor

En días pasados fueron descubiertas algunas pintas en el pavimento de la calle donde se ubica la mansión de la cantante, en Barcelona, incluso las cámaras de vigilancia captaron a otro sujeto introduciendo cosas en el buzón de la casa de Shakira, por lo que las autoridades tuvieron que revisarlo para descartar que se tratara de algo peligroso.

¿Qué decían los escritos? Todo parece indicar que se trata de una declaración de amor, pues aparecían diferentes frases como: “Te quiero mujer bonita”, “Vengo aquí por ti, mi amor”, “Estoy listo para casarme contigo y apoyarte”, fueron algunos de los escritos hallados en el pavimento.



Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona que acudió hasta las cercanías de la mansión de la colombina para expresarle su amor; sin embargo, la policía ya inició las investigaciones pertinentes para dar con el responsable.