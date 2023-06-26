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FOTOS | ¿Hay o no hay romance entre Shakira y Alejandro Sanz?

Desde 2005, cuando grabaron la canción “La Tortura”, trascendió que Shakira y Alejandro Sanz tenían una relación sentimental oculta. Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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