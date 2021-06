Critican a Shawn Mendes en redes por gritarle a Camila Cabello.

Gran polémica desató Shawn Mendes tras sus comentarios en The Man Enough Podcast, donde confesó que le gritó a su novia Camila Cabello.

Todo comenzó cuando Camila dejó un bote de yogurt fuera del refrigerador, acto que desató el enojo del cantante y comenzó a gritar.

Shawn se dio cuenta que su acción no fue la correcta y ofreció una disculpa a su novia. La polémica llegó cuando el intérprete de In My Blood pronunció la frase “¿Quién se cree que es? Soy el rey” en pleno podcast y ante millones de radioescuchas.

La polémica no paró ahí, pues el canadiense también recibió críticas por la forma en que enamoró a Camila Cabello.

“La estuve molestando mucho tiempo; finalmente ella cedió”, expresó.

Las palabras de Shawn Mendes dividieron la opinión de los internautas; algunas personas defendieron al cantante, mientras que otras lo tacharon de “misógino”.

Fanáticos de Camila Cabello piden “cancelar” a Shawn Mendes

Millones de personas arremetieron contra Shawn Mendes y sus comentarios en contra de Camila Cabello, quien no ha dado ninguna declaración de lo sucedido.

Algunos internautas aseguran que el canadiense tiene normalizada la violencia de género y toma a la ligera actos como gritar a su propia novia.

“El hecho de que Shawn Mendes cuente cómo le gritó a Camila como algo insignificante, en medio de risas, como si fuera chistoso, y luego diciendo que era el rey como si lo fueran a alabar por eso, es el peor error en toda su insignificante carrera”, expresó una fanática de Camila Cabello en Twitter.

El intérprete de Treat You Better tampoco habló de lo sucedido, de hecho, hace unas semanas compartió videos y fotos junto Camila Cabello.

“Este es el contenido que pagaron por ver”, escribió el artista debajo de un clip donde hizo caras graciosas junto a la intérprete de Señorita.

Si actitud de creerse más que los demás cuando es un fracasado



SHAWN MENDES MISÓGINO Y EGÓLATRA — Una CS en El Diván (@El_DivanCS) June 28, 2021

Se ha burlado Taylor Swift de Britney Spears y ahora ridiculiza a Camila Cabello, este tipo es tan estúpido, además cuando será que haga un entrevista si que mencione a camila?????



SHAWN MENDES MISÓGINO Y EGÓLATRA pic.twitter.com/ChLciBDd5H — Ivy_xjx (@IvyXjx) June 29, 2021

Dejen de minimizar lo que hizo Shawn Mendes, dejen de justificarlo, de verdad que el vato está mal. Lo bueno es que siempre voy a decir que nadie merece a Camila pic.twitter.com/QtgdP4WT6G — Vanessa (@VB13_) June 28, 2021

No puedo creer que las fans de Shawn mendes lo estén justificando diciendo que es su casa!!! Esa casa la compró CAMILA mucho antes de señorita niñas... — Heda Yayi future Mrs Dodson. (@TaipanYayi) June 28, 2021