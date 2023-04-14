¿A qué show te quieres inscribir para divertirte y ganar dinero?

Desde su nacimiento y hasta la fecha, TV Azteca ha mantenido un compromiso constante con los millones de televidentes para llevar contenidos de calidad y entretenidos a los hogares mexicanos, por lo que ahora estamos apostando por distintos realities de entretenimiento y programas de concursos.

En la actualidad, ser parte de un reality de TV Azteca es una gran oportunidad que es posible para todos, por lo que te presentamos las producciones que tenemos para que puedas participar y ganar mucho dinero.

¿Te gustaría formar parte de ‘Survivor México’ 2023?

Demuestra tus habilidades de supervivencia en ‘Survivor México’, donde podrás ganar un increíble premio económico y la experiencia más grande de tu vida en República Dominicana. Tú puede ser parte de esta aventura, solo tienes que ir a los castings que van a ser en: Tijuana el viernes 14 y sábado 15 de abril, Guadalajara el 21 y 22, Monterrey el 24 y 25, Veracruz el 17 y 18 y en la CDMX el 28, 29 y 30 de abril.

Además, puedes participar en el casting digital en la app TV Azteca EN VIVO, es decir, en el siguiente link.

¿Quieres encontrar el amor?

Nosotros te ayudamos a encontrar a tu otra mitad, solo tienes que formar parte de ‘Amor en el Aire’, el lugar perfecto para buscar al amor de tu vida.

Solo tienes que ser soltero y mayor de edad para asistir a nuestros castings de los que muy pronto vamos a dar más detalles, pero te puedes inscribir en la app de TV Azteca EN VIVO, donde tienes que ir a donde dice “Encuentra al amor de tu vida… ¡Inscríbete aquí!” Posteriormente te desplegará otra página y pulsa “Inscríbete”, ya aquí solo sigue todos los pasos y completa los requisitos.

¿Quieres tratar de adivinar ‘La Palabra Secreta’?

Uno de los regresos más esperados por los fans se ha concretado, ‘La Palabra Secreta’, donde los participantes tendrán la oportunidad de ganar hasta medio millón de pesos.

Para formar parte de este nuevo programa de concursos, solo tienes que inscribirte dentro de las App TV Azteca EN VIVO. Te recordamos que el programa va a estar bajo la conducción de Lolita Cortés.

¿Quieres ganar miles de pesos?

Te gustaría ser de los afortunados en ganar miles de pesos, 'La Rueda de la Suerte' es para ti, no puedes perder la oportunidad de formar parte del nuevo programa de concursos de TV Azteca.

Solo tienes que llenar el siguiente formulario para estar participando en 'La Rueda de la Suerte'.

Participa en Escape perfecto

El regreso de Marco Antonio Regil a la televisión es en nuestra casa TV Azteca, ya que es el conductor de Escape Perfecto, así que no dejes ir la oportunidad de participar y ganar premios. Solo tienes que incribirte en el siguiente link.