¿Cómo puedo participar en Escape Perfecto? ¡Aquí te decimos!

¿Te gustaría participar en Escape Perfecto? Uno de los programas de concursos más queridos de la televisión mexicana regresa con nueva temporada y tú puedes participar en ella para ganar miles de pesos.

Escape Perfecto estará de regreso en la programación de Azteca UNO, bajo la conducción de Marco Antonio Regil te traerá día con día toda la diversión y emoción de este icónico show de televisión donde, en una lucha contra el tiempo, parejas tratarán de utilizar su habilidad, conocimientos en cultura general y velocidad para poder conseguir la mayor cantidad de premios en la famosa jaula.

¿Qué se necesita para ir a Escape Perfecto? Es importante que sepas que forzosamente debes ser mayor de 18 años y residir en la República Mexicana. Si cumples con estos requisitos, ¡regístrate aquí!