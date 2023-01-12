¿Cómo puedo participar en Escape Perfecto? ¡Aquí te decimos!

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Es importante que tengas una rutina de cuidado donde dejes que tus rizos mantengan su forma natural.
Este jueves una integrante se sumó a La Granja VIP y cada uno de los Granjeros reaccionó de diversas formas al conocer con quién pasarán las próximas semanas.
Quirón sigue retrógrado e ingresó nuevamente en Aries. Este evento astrológico tiene implicancias para cada signo del zodiaco por los próximos meses.
Estos delineados ayudan a resaltar los ojos cafés, definir la mirada y crear un efecto visual de mayor amplitud sin recargar el maquillaje diario.
La Luna Creciente estará activa hasta el 26 de septiembre, cuando se configure la fase llena. Así puede aprovechar su energía cada signo del zodiaco.
Si eres fan de los Saja Boys, puedes llevar su estética a tu habitación con un cuadro personalizado que combine colores y elementos inspirados en el grupo.