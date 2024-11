Todas las manifestaciones en lo referente a la corporalidad y las emociones, siempre expresan alguna cuestión detrás que vale la pena explicar. Dentro de esa ecuación algunos pueden ser un tanto increíbles, pero para el caso vamos a hablar sobre lo qué significa sacar la lengua mientras escribes, según la psicología.

Es difícil diferir con las premisas derivadas de estos especialistas que dedican mucho tiempo. Para el caso, las conclusiones tienen un sostén histórico, pues esto no es algo nuevo debido a que en la antigüedad esto podía llegar a manifestarse, pues para esa época los humanos usaban señales corporales en vez de palabras para desarrollar el acto comunicativo.

Te puede interesar: ¿Qué significa soñar con una persona que no es tu pareja?

¿Qué significa sacar la lengua mientras escribes según la psicología?

Los especialistas determinaron que esto obedece a lo que es reconocido como desbordamiento del sistema motor. El punto se sostiene a partir de analizar la relación que existe entre las áreas del cerebro que colaboran a controlar los movimientos de la mano como de la boca.

Al momento de escribir las neuronas activadas para el movimiento manual, terminan influyendo sobre las áreas relacionadas con la boca y eso termina de explicar por qué se saca la lengua de manera involuntaria en muchos casos. Por supuesto que vale aclarar que en ciertos casos, hay gente que lo hace con la intención completamente manifiesta.

También te puede interesar: ¿Qué le pasa mi cuerpo si dejo de tener relaciones sexuales?

Finalicemos expresando que, la respuesta motora refleja conexiones evolutivas profundas como que este gesto de sacar la lengua, mientras te concentras en una tarea es una interacción inconsciente entre las áreas cerebrales que regulan manos como boca y a la vez una indicación de que no has dejado atrás ciertas raíces de comunicación no verbal.