Este es el significado de no usar maquillaje, según la psicología

No usar maquillaje parecería algo normal, pues cada vez más personas prefieren mostrar su rostro al natural. Sin embargo, alguna vez te has preguntado qué dice la psicología al respecto. Según diversos estudios, tomar la decisión de no maquillarte puede revelar aspectos más profundos de tu personalidad y aquí te lo vamos a compartir.

¿Para qué sirve el maquillaje?

Para entender un poco lo que la psicología dice sobre aquellos que optan por no usar maquillaje, es importante señalar su relevancia. De acuerdo con expertos en imagen personal, el maquillaje es una técnica que sirve para realzar nuestros rasgos faciales y a la vez, disminuir algunos defectos o imperfecciones que podamos tener. Actualmente, se ha convertido en un elemento esencial para muchas personas, tanto mujeres como hombres. Pero entonces, por qué algunos otros deciden no usarlo.

¿Cuál es el significado de no usar maquillaje, según la psicología?

De acuerdo con investigaciones del Barnard Collage de la Universidad de Columbia, Estados Unidos , la tendencia a no usar cosméticos refleja un rechazo a los estándares tradicionales de belleza, es decir, las mujeres u hombres, que eligen no maquillarse están desafiando las normas culturales. Recordemos que el uso de estos productos han sido utilizados para cumplir con ideales de belleza que también están relacionados con señales de aptitud reproductiva, debido a que culturalmente se perciben como deseables.

Por otra parte, el estudio también señala que el no usar maquillaje en tu rutina diaria puede estar relacionada con la comodidad, ya que para muchos resulta tedioso. Otra de las razones también destaca la salud de la piel, pues algunos productos contienen ingredientes que podrían causar problemas cutáneos.

Por último, psicológicamente refleja la auto-aceptación de la belleza propia . Es decir, desafiar la idea que el valor de una mujer u hombre esté relacionado con su apariencia física, impulsada por el uso de maquillaje.