Según tu signo del Zodiaco, por qué tu pareja pierde el interés en ti.

Seguramente te has preguntado por qué tu pareja pierde o perdió el interés en ti. No te preocupes, aquí te damos la respuesta de acuerdo a tu signo del zodiaco.

Y es que, saber el motivo por el que tu ser amado dejó de interesarse en ti, puede ayudarte a cerrar un ciclo y comenzar otro.

Aries

Cuando un Aries se aburre no dudan en abandonar la relación. Esta es la principal razón por la que este signo decide dejar a su pareja.

Tauro

Los Tauro suelen tomarse las cosas con demasiada calma. Si inicias a presionarlos y exigirles que pasen más tiempo contigo, perderán el interés.



Géminis

Busca emoción y diversión. Con ellos debes mantenerte al día con su estilo de vida porque si no logras seguirles el ritmo, comenzarán a poner distancia y buscarán a alguien que cumpla con sus exigencias.

Cáncer

Son sensibles y de buen corazón. En una relación van con mucha cautela pues no desean salir lastimados. No desean exponerse a sí mismos hasta que no confían en su pareja.

Leo

Le gusta el protagonismo y ser el centro de atención, en una relación, ser el que domine los pensamientos de su pareja.

Virgo

Suele ir con mucha cautela en una relación, se toma en serio cada cita y no darán el siguiente paso hasta que estén completamente seguros de las intenciones del otro.



Libra

Las razones por las que Libra puede perder el interés en su pareja es porque no les presta la suficiente atención.

Escorpio

La paciencia es vital para salir con un Escorpio, signo que exige tiempo, compromiso y esfuerzo.

Sagitario

Es un signo que adora la libertad y si intentas reprimirlo de alguna manera se irán de inmediato.

Capriconio

Son prácticos y comprometidos con su vida profesional, esto último simplemente los podría llevar a no mostrar interés.



Acuario

Libre e independiente que no soporta la presión. No pueden estar con una persona que les exija, los estrese o sea agresiva.

Piscis

Suelen involucrarse en las relaciones a largo plazo porque ellos necesitan comprobar qué tan comprometido estás con ellos.

