¿Cuáles signos estrenarán romance a partir del 15 de septiembre?

Cada uno de los signos del zodiaco posee cualidades únicas, gracias al planeta y elemento que los rige, mismos que influyen directamente en todos los aspectos de su vida, principalmente en las relaciones amorosas. A continuación te decimos quienes estrenarán romance a partir del 15 de septiembre.

De acuerdo con el horóscopo, algunos signos iniciarán un romance con una persona especial, a partir de este viernes 15 de septiembre. Gracias a la posición positiva que han tomado los astros, estas personas sacarán a flote su lado más romántico y apasionado.

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¿Cuáles signos iniciarán un romance?

Tauro

El primero de los signos del zodiaco que iniciará un romance a partir de este 15 de septiembre es Tauro. Este astro se niega a experimentar y vivir el amor en su máximo esplendor; sin embargo, la situación cambiará gracias a las energías astrales.

Tauro conocerá a una persona especial que sacará a flote su lado más romántico y apasionado, ya que la conexión será profunda y fuerte.

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Géminis

Este signo es uno de los más comunicativos y conflictivos del zodiaco, no obstante, en cuestiones del amor se sabe expresar perfectamente. Géminis iniciará un nuevo romance a partir de este viernes 15 de septiembre.

El signo de los gemelos conectará con una persona de manera mental, el encuentro se dará durante una reunión y ahí surgirá el chispazo, por lo que debe estar preparado y alerta a las señales.

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Cáncer

El tercer signo que iniciará una relación a partir de este 15 de septiembre es Cáncer. Se caracteriza por ser muy sensible y cariñoso, por lo que cuando se trata de amar y querer a una persona, lo da todo sin pedir nada a cambio.

A partir de este 15 de septiembre, Cáncer entrará en una etapa emocional que intensificará considerablemente sus sentimientos, y lo hará conectar de mejor forma con una persona que conocerá.

