Adiós a las arrugas en las ojeras: los contornos que sí recomiendan los dermatólogos

No solo el paso del tiempo determina el crecimiento de arrugas en el contorno de los ojos, pero sí las puede hacer más visibles. Por ello, la Academia Americana de Dermatología recomienda priorizar la protección solar, la hidratación y algunos otros aspectos que ahora contamos, para poder reducir y mejorar el aspecto de tu piel.

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¿Cómo mejorar visiblemente los contornos de tus ojos para reducir las arrugas?

Es importante tomar en cuenta que el contorno de tus ojos puede ayudar a mejorar la apreciación general de tu rostro; no obstante, los expertos advierten que no existen fórmulas milagrosas, sino tareas cotidianas y graduales que pueden eliminar por completo las arrugas de tusojeras.

5 actividades para ayudar a reducir y prevenir las arrugas

Protector solar

Una de las principales recomendaciones realizadas por los expertos es el uso constante y cotidiano de protector de amplio espectro FPS 30 o superior, el cual debe ser reaplicado cada dos horas cuando se está a la intemperie.

Hidratar la piel diariamente

Otra recomendación de uso cotidiano es la hidratación de la piel por medio de cremas hidratantes, lo que permitirá que las líneas finas sean menos visibles.

Reducir arrugas|Imagen de IA

Uso de retino o retinoides

A pesar de que este tipo de productos deben estar confirmados por un especialista, estos derivados de la vitamina A pueden ayudar a mejorar las líneas finas y arrugas. No obstante, se debe contar con la autorización de un experto, ya que no es recomendable en el embarazo y puede provocar irritaciones.

Alimentación saludable

Es importante mantener hábitos saludables de alimentación, el consumo cotidiano de frutas y verduras que aporten vitaminas y nutrientes que impulsen la salud de la piel. Además de que, para reducir el daño visible de la piel, es fundamental limitar el consumo de cigarro y alcohol.

Es importante detallar que los hábitos saludables cotidianos son fundamentales para el mejoramiento de la piel, no solo de manera visible. No obstante, recuerda que lo mejor es acudir con un experto para conocer la salud real de tu piel.