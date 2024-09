Los signos que saldrán con el ex de un amigo este 2024

En el mundo de la astrología occidental cada uno de los doce signos del zodiaco tiene cualidades positivas y negativas que los hacen destacar del resto, además de que es posible predecir lo que les depara el futuro, dependiendo de la posición que tengan los planetas y constelaciones.

En este sentido, expertos en la materia han dado a conocer que un grupo de signos del zodiaco traicionará la confianza de sus amigos y decidirá tener una cita romántica con una de las ex parejas de su ser querido, lo que podría arruinar para siempre su relación, aunque esto no parece importarles mucho pues están dispuestos a correr riesgos.

Programa 27 de julio 2024 PARTE 2 |¡Nuestros conductores sufrieron brujería! [VIDEO] Entérate a quién de nuestros conductores les hicieron brujería, gracias a la lectura de la bruja Zulema.

Los signos que saldrán con el ex de un amigo

Géminis

De acuerdo con lo que indican expertos, este es uno de los signos más coquetos de todo el zodiaco, lo que significa que no le importará que sea la ex pareja de su amigo, si se siente atraído no dudará en salir con ella. Además, son personas extrovertidas a las que les encanta socializar y hacer amigos por lo que no les parece grave cruzar esa línea de confianza ya que consideran que no están haciendo nada malo.

Te puede interesar: Zodiaco: ¿Cuál es mi signo en el horóscopo azteca?

Leo

Para este signo del zodiaco al que le encanta ser el centro de atención, salir con la ex pareja de uno de sus amigos no será ningún problema pues ellos creen ser el centro de todo y consideran que sus deseos y sentimientos están siempre por delante de los demás. A los Leo no les importará que su amigo se moleste pues si sienten atracción por su ex intentarán algo.

Acuario

Este es uno de los signos del zodiaco que considera que no existen tales cosas como las normas en las relaciones amorosas. Además de que consideran que cada persona es libre de actuar como desee, por lo que, si la ex pareja de su amigo acepta salir con ellos, nada más le importará.