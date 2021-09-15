¿Para qué signos del zodiaco el otoño es la mejor época del año?

Además de los tonos amarillos y naranjas, en este 2021, la hermosura y misticismo del otoño se combinan en el cosmos y trae cosas positivas para tres signos zodiacales.

El clima astrológico de esta estación es bastante satisfactorio, habrá dos eclipses (que significan intensos golpes de energía) y estaremos saliendo de un periodo de 5 planetas retrógrados, de acuerdo con La Opinión.

Géminis

Del 7 de octubre al 4 de noviembre Venus en Sagitario jugará a tu favor, tu signo opuesto activará tu sector del amor. Marte transitará por este mismo signo al final del otoño, lo que reforzará tu energía candente para conseguir metas sentimentales.

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Escorpio

La temporada de Escorpio ocurre en el otoño, Marte transitará por tu signo del 30 de octubre al 12 de diciembre y luego lo hará Mercurio. Ambos planetas recargarán tus energías para hacerte encantador.

Sagitario

Venus se mudará a tu signo el 7 de octubre, dando amplitud a tu vida romántica y financiera. Mercurio estará del 24 de noviembre al 12 de diciembre en tu signo y tu vida se equilibra al finalizar el año.

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