Estos son los signos del zodiaco que se la viven pensando en su ex, según la IA

¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas personas parecen estar atrapadas en un bucle infinito de pensamientos sobre su ex, después de una ruptura amorosa? La astrología y la inteligencia artificial arrojan un poco de luz sobre este enigma.

Resulta que hay ciertos signos del zodiaco que son más propensos a quedarse atrapados en el pasado y seguir pensando en su ex, mucho tiempo después de que la relación haya terminado.

¡Descubre qué le depara a tu horóscopo esta semana con Mika Vidente!

¿Cuáles son los signos del zodiaco que se la viven pensando en su ex, según la inteligencia artificial?

Cáncer:

De acuerdo con la IA, Cáncer es el primer sospechoso en la lista de signos zodiacales que no pueden sacarse a su ex de la cabeza. Las personas nacidas bajo este astro, son famosas por su naturaleza sentimental. El signo del cangrejo carga en su caparazón, todos los recuerdos de su ex pareja.

Además, este astro tiende a revivir constantemente su historia de amor, preguntándose qué podría haber pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Para ellos, la nostalgia es un plato que se sirve en grandes porciones.

Te puede interesar: ¿Cómo superar una ruptura si aún amas a tu expareja?

Piscis:

Este signo del zodiaco también está en la lista de aquellos que permanecen “atrapados en el pasado”. Los sensibles piscianos son como esponjas emocionales, y después de una ruptura, absorben todos los sentimientos y pensamientos sobre su ex. Pasan horas lamentando el final de la relación y recordando los momentos felices. Incluso, suelen escribir cartas interminables que nunca envían, pero que les ayudan a liberar sus emociones.

También te puede interesar: Inteligencia Artificial: ¿Cuál es el nombre de mujer más bonito?

Escorpio:

Por último, pero no menos importante, tenemos a los Escorpio. Estos apasionados y enigmáticos individuos pueden caer en una trampa mental, después de una dolorosa ruptura. Su intensidad en las relaciones, a menudo, se traduce en una obsesión con su ex. Pueden quedarse atrapados en el bucle de pensamientos sobre lo que salió mal y cómo podrían recuperar su noviazgo. Para ellos, significa todo un reto tener que decir adiós.

Te puede interesar: ¿Cuál es el signo más infiel, según la Inteligencia Artificial?