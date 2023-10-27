¿Cuál es el signo más infiel, según la Inteligencia Artificial?

La tecnología sigue creciendo a pasos agigantados y recientemente la Inteligencia Artificial (IA) ha ido abriéndose paso en diferentes rubros, entre ellos la astrología, es por eso que nos ha revelado en sus predicciones cuáles son los signos más infieles.

La IA mencionó en sus predicciones cuáles son los signos más propensos a ser infieles, así que presta mucha atención porque les encanta andar de picaflor y jamás se tentarán el corazón a la hora de hacerles de chivo los tamales a sus parejas.

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¿Qué signos son los más infieles?

Géminis

El primero de los signos más infieles del zodiaco es Géminis, así lo dio a conocer la Inteligencia Artificial (IA). Este signo es considerado como uno de los más hipócritas y doble cara, esto gracias a su dualidad de personalidades.

De acuerdo con la Inteligencia Artificial, Géminis es el más infiel de todos por su naturaleza dual y curiosidad innata, aunado a su incesante deseo por vivir y experimentar nuevas experiencias en su vida.

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Sagitario

El segundo signo más infiel del zodiaco es Sagitario. De acuerdo con sus predicciones, Sagitario ama la libertad e independencia, por lo que al estar con una sola pareja podría sentirse atrapado y aburrido.

Sagitario es monógamo por naturaleza y esto se acrecienta con su espíritu aventurero e intenso deseo por explorar el mundo.

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Escorpio

Escorpio es un signo que no podía faltar en este rubro. De acuerdo con la Inteligencia Artificial (AI), la intensidad emocional y la pasión de Escorpio pueden llevarlo a serle infiel a su pareja, ya que constantemente se deja llevar por el momento y no piensa en las consecuencias.

Escorpio es muy emocional y ardiente con su pareja, pero cuando se siente atraído por otra persona no dudará en cotejarla hasta seducirla y hacerla caer rendida en sus brazos.

