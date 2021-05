Silvia Pinal cree en inocencia de Enrique Guzmán en caso Frida Sofía.

Silvia Pinal se presentó en el programa online de Mara Patricia Castañeda para hablar sobre la reciente polémica que atormenta a la Dinastía Pinal.

Recordemos que Frida Sofía acusó a su abuelo Enrique Guzmán por presunto abuso sexual a la edad de 5 años.

Las polémicas declaraciones de la joven corrieron como agua en toda la prensa y hasta el público mexicano reaccionó con todo tipo de comentarios.

Por su puesto, millones de personas esperaron las primeras declaraciones de doña Silvia Pinal, quien rompió el silencio en reciente encuentro con la periodista.

La artista, de 89 años, refrendó que cree en la inocencia de su exmarido Enrique Guzmán.

“Yo no he leído lo que dice Frida Sofía. No lo he leído adrede porque yo no quiero ensuciarme con cosas falsas, porque seguramente son cosas falsas. Enrique tiene sus cosas pero también vale por un lado. Y por eso fue más difícil terminar”, expresó.

Por si fuera poco, la histriona también reveló que su hija Alejandra Guzmán es una excelente mamá.

No, con eso no estoy contenta, estoy muy disgustada, se me hace muy injusto porque Alejandra le da lo que no le ha dado su papá. Alejandra le dio cariño, respeto, colegios … Alejandra ha sido buena madre. No le doy consejos. Trato de que sepa que la quiero, que me gusta mucho lo que hace pero hasta ahí, no hay manera de jugar con ella

Silvia Pinal y las otras contundentes polémicas en su vida

¿Silvia Pinal enojada porque en la serie de Alejandra Guzmán hablan de Viridiana, su hija fallecida?

Silvia Guzmán reveló que Enrique Guzmán nunca le pidió perdón

Fue en la bio serie de Silvia Pinal, donde pudimos conocer a fondo la vida íntima de la artista.

Además, la matriarca de la Dinastía Pinal reveló que sufrió agresiones físicas por parte del rockero.

Sin embargo, don Enrique Guzmán nunca se arrepintió de sus actos.

No me pidió perdón pero no esperaba que me pidiera perdón, esperaba que me dejara de fastidiarme, de hacer lo que me hizo y que me dañó mucho. Es muy fuerte en esos momentos que no tienes con qué medirlos ni con qué salir adelante sino tienes pantalones bien puestos

En otros temas, la fama y ajetreado estilo de vida, provocaron múltiples riñas entre la famosa familia de artistas.

Fue muy diferente. Una competencia muy desleal a veces, pero siempre me sentí muy sobre, muy engreída. Trabajé mucho pero logré muchas cosas. Sí, hasta la fecha lo quiero…

Silvia Pinal no guarda rencor y desea vivir en paz con toda su familia.

“Hace poco hicieron el bautizo de Apolo y feliz y fascinada porque él siempre también me ve con cariño, no es una cosa de rencores. Quiere mucho a Alejandra, a Luis Enrique no tanto”, concluyó.

