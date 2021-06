Luis Enrique Guzmán no ha visto el video de la denuncia de Frida Sofía.

Hasta ahora, Luis Enrique Guzmán había guardado silencio en torno a la denuncia que su sobrina Frida Sofía, interpuso en contra de su padre Enrique Guzmán y de su hermana Alejandra Guzmán, por abuso sexual, violencia familiar y corrupción de menores.

Pero este fin de semana, aunque cauteloso, Luis Enrique nos puso al tanto del sentir de su familia ante este hecho.

“Mira, estamos como estamos desde hace dos años que nos están atacando. ¿Cómo la vamos a estar pasando bien con esta situación? Qué horrible que algo así pase en una familia, le tocó a la mía porque somos pública”, expresó el tío de Frida Sofía.

Por si fuera poco, Luis Enrique Guzmán dejó todo el polémico caso en manos de las autoridades.

Ya veremos, lo decidirán los jueces, lo decidirá la ley y la justicia, que para eso existen los organismos… eso ya quedará en manos de la ley y de los peritos que determinen quién está diciendo la verdad

¿Doña Silvia Pinal está enterada de la demanda que interpuso Frida Sofía?

Según Luis Enrique Guzmán, Silvia Pinal no ha visto las redes sociales como para enterarse del reciente video que publicó Frida Sofía en sus plataformas digitales.

“A mí me tienen bloqueado de todos lados, yo trato de alejarme de todas partes. Mi mamá no es de redes sociales, pero no sé si lo ha visto”, expresó.

Pero, además de apoyar a su madre y hermana, Luis Enrique aseguró que él y su familia están poniendo especial atención en su madre Doña Silvia Pinal.

“Estamos consintiéndola. Yo ahorita le llevo una lasaña deliciosa que le acabamos de preparar con Apolo. La vamos a consentir como se merece”, concluyó el también hijo de Enrique Guzmán.

