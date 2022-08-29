Aída Cuevas reveló el maravilloso regalo que le dejó Juan Gabriel.

A seis años del fallecimiento de Juan Gabriel se confirmó la decisión de su heredero universal Iván Aguilera de terminar su relación laboral con Guilermo Pous, albacea testamentario y quien ha trabajado de manera estrecha con otros artistas como Aída Cuevas.

La cantante mexicana reaccionó a dicha noticia minutos antes de cerrar con broche de oro la conmemoración del aniversario luctuoso del compositor en Ciudad Juárez.

Y es que, tal como lo refrendó hace unos días en entrevista exclusiva con este programa, Aída dice haber recibido como un regalo de Juan Gabriel un total de 63 canciones que ha empezado a grabar para completar un total de 5 discos.

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¿Aída Cuevas lanzará las canciones que le dejó Juan Gabriel?

Y aunque se sabe que a partir de abril de este año, el catálogo musical del compositor es administrado por la empresa Jean Paul Artist Management, ¿acaso la separación de Pous e Iván Aguilera afectaría el lanzamiento de dicho material?

"Al licenciado Pous le agradezco profundamente toda la ayuda que siempre me ha dado. Ahora que ya no está con Ivan... yo llevo muy buena relación con él y con la familia Aguilera Salas. Yo estoy bien con las dos partes, esperemos tener esos permisos", expresó Aída Cuevas en exclusiva para este programa.

"Todo lo que ha hecho el licenciado Pous es para honrarse y para tomarse en cuenta. La verdad es que es un gran señor. El chiste es que esa relación se terminó", continuó.

Por cierto que, este año el Gobierno de Ciudad Juárez dedicó toda una semana a honrar la memoria del compositor con un festival denominado Juangabrielísimo que culminó con el concierto que Aída ofreció a las afueras de la emblemática casa de la calle 16 de septiembre en Ciudad Juárez.

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