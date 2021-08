Silvia Pinal reveló sus planes de regresar al teatro el siguiente año.

Silvia Pinal desconocía el estado de salud de Vicente Fernández.

Lo que siempre ha caracterizado a Doña Silvia Pinal es su pasión por el trabajo. Y, aunque en últimos meses se ha mantenido alejada de ello por recomendación médica, la última diva del cine mexicano ansía el momento en que pueda regresar a los escenarios y eso podría estar más cerca de lo que imaginamos.

La propia Silvia Pinal, lo confirma en exclusiva a Ventaneando.

“Me encantaría volver al teatro, todavía no lo empiezó, pero en los primeros días de enero ya estaré trabajando”, expresó la querida actriz para este programa.

Doña Silvia, por cierto, desconocía el actual panorama de salud por el que atraviesa Vicente Fernández, y así reaccionó al enterarse.

¿Asustada por? ¿Está enfermo Vicente? No sabía nada, espero que se ponga bien porque ha sido un hombre muy fuerte siempre. Vicentito, tú eres fuerte, sano, tienes que levantarte y hacer un esfuerzo

Doña Silvia Pinal reveló algunos planes para celebrar su cumpleaños

Por cierto, que en menos de un mes, la actriz celebrará un año más de vida, y ya sabe con quién lo celebrará.

En exclusiva para Ventaneando, la artista confesó que desea pasar su día especial en compañía de seres queridos.

“Con mi familia… va a estar Alejandra, Luis Enrique, la hija de Luis Enrique, tenemos que reunirnos los que estamos vivos. Yo sí valoro un año más de vida, es muy difícil subsistir, pero me va bien y no me puedo quejar”, expresó.

Por último, Doña Silvia deja claro que su salud es inquebrantable.

“A los que están pendientes de mi salud estén tranquilos porque soy más fuerte que un roble. Estoy bien, estoy sana y espero salir adelante. Espero seguir trabajando, dando guerra y vámonos”, concluyó a este programa.

