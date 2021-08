Survivor México: Warrior da detalles de la Gran Final del reality show.

Carlos Guerrero platicó con nosotros sobre la final de ‘Survivor’.

El querido Carlos Guerrero Warrior se comunicó al foro de nuestro programa Ventaneando para revelar algunos detalles de cara a la Gran Final del reality show más trepidante del momento.

El próximo domingo 15 de agosto seremos testigos de un momento único, donde solo un sobreviviente se llevará los dos millones de pesos.

“Estamos a unas cuantas horas de la Gran Final después de 19 semanas, imagínense todo lo que ha pasado. La verdad es que estoy fascinado con este proyecto, pero sobre todo de lo que es capaz de hacer el cuerpo humano”, expresó el querido presentador de Survivor México.

La máxima autoridad del reality show se dijo ansioso por conocer al único ganador de la edición más cardíaca de la pantalla chica.

“Es un reality show que se lleva a cabo bajo condiciones muy extremas y 19 semanas han logrado soportar todos los finalistas. El domingo estaremos arrancando la final en vivo donde la gente podrá votar y saber quién es el gran campeón de Survivor México”, expresó.

Todos los participantes se encuentran creando sus mejores estrategias para llegar al último día de la aventura más intensa de su vida entera.

Tendrán que ponerse a prueba para ver quiénes son los más fuertes y los más capacitados para poder alcanzar un lugar en la Gran Final, nadie les va a regalar absolutamente nada

Warrior revela que participante podría ganar Survivor México

Nuestro querido Warrior abrió su corazón para Ventaneando y confesó que todos los sobrevivientes hicieron un maravilloso trabajo a lo largo de la temporada.

“Todos me han sorprendido, todos, si han llegado hasta la semana número 19 es porque algo han hecho muy bien. Esto es lo más sorprendente de Survivor México, todos lo han hecho de maravilla”, subrayó para este programa.

Además, el mexicano ha tenido inolvidables días en las paradisíacas playas de República Dominicana.

“Me he portado muy bien, cuidando hasta Petunia. Ha sido una experiencia enriquecedora y me quedo con grandes mensajes de todos los sobrevivientes. Ellos son los protagonistas de esta verdadera historia. No necesitamos tanto para ser feliz… esa es la gran lección”, reveló.

Warrior se despidió agradeciendo el cariño de todas las personas que no se perdieron un solo capítulo del programa.

“Gracias a toda la gente que ha hecho posible este proyecto, que ha estado al pendiente todas las tardes-noches esperando a ver qué va a suceder. Ningún otro día es igual en Survivor México”, concluyó en exclusiva para Ventaneando.

