Expareja de Héctor “N” cree en la inocencia del actor; manda mensaje a Ginny.

¿Cómo era Héctor Parra como padre de Daniela? Su exesposa lo revela.

Erika Ramírez le brinda su total apoyo a Héctor Parra, con quien hace 24 años procreó a Daniela Parra, quien lo describe como un padre amoroso, que siempre estuvo al pendiente y al cuidado de su hija.

El retrato dista mucho del que Ginny Hoffman ha hecho del mismo hombre, que ahora permanece en la cárcel debido a la denuncia que por abuso sexual y perversión de menores, presentó su hija Alexa Parra.

“Siempre ha sido un padre amoroso y delicado porque es un buen padre. Precisamente por lo mismo, mi hija ha convivido con él. Si yo hubiese visto un maltrato, no estaríamos aquí. Ha sido un padre decente y bueno con mi hija”, expresó para las cámaras de Ventaneando.

“Jamás vi algo fuera de lo normal. Si yo hubiese visto el más mínimo de alguna situación, hubiera tomado cartas en el asunto como cualquier mamá. Si ves a tu hija que cambia o tiene conductas raras, inmediatamente tomas manos en el asunto”, expresó.

Incluso Erika se apoyó en una psicóloga, luego de que Daniela reprobó un ciclo escolar cuando estaba en primaria, para saber qué la había afectado.

Cuando reprobó, obviamente dijimos ‘vamos a atacar el problema’ y fue con un psicólogo. Estuvo dos años en tratamiento y al final la causa fue bullying. Pero, en alguna parte del tratamiento, habría salido algún tipo de abuso por parte de él o por parte de otra persona. No fue así

Mi hija afortunadamente es sana, completa y pues puede diferenciar de lo que está bien y lo que está mal

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Erika Ramírez cree en la inocencia de su ex Héctor Parra

Para Erika, la cuestión económica nunca fue un problema, pues aunque Héctor no aportaba mucho, si lo hacía en tiempo y dedicación hacia su hija.

“Yo trabajaba todo el día y él en la tarde iba por la niña al colegio; la llevaba a su casa y todas las tardes estaba con él, desde la guardería. La relación que hemos tenido a lo largo de estos 24 años ha sido de cordialidad”, expresó para Ventaneando.

“Yo creo en esta vida que cada quien aporta lo que puede. Si esa fuera su manera de colaborar, pues para mí y para mi hija fue suficiente. Para mí no fue ningún problema dejar que mi hija tuviera una relación normal como cualquier papá. No tuvimos ningún problema en ese sentido”, expresó.

La mamá de Daniela Parra piensa que no hay que guardar resentimiento y hacer daño a terceras personas.

Es difícil porque todas las relaciones llevan dolor y llevan resentimiento; sin embargo, hay que saberlo diferenciar. Que él y yo hayamos terminado, no significa que la relación de mi hija y él haya terminado. Él tuvo la capacidad y amor de no separase de su hija ni de su otra hija tampoco

Pero, ¿qué piensa de qué Ginny Hoffman espero a que su hija cumpliera 18 años para denunciar a Héctor por presuntamente haber abusado de ella?

Yo me imagino que debe de ser un shock espantoso, un trauma indescriptible, pero yo no podría quedarme callada. Sobre todo, si me dan asesoría jurídica, cómo es posible que no le hayan informado que se tiene que denunciar el abuso de cualquier menor

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