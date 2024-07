Se da a conocer la causa de muerte de Sinead O’Connor ¿Fue causa natural?

A un año de la muerte de la cantante irlandesa Sinead O’Connor, su nombre nuevamente vuelve a estar en boca de todos, ahora porque el certificado de defunción de la interprete fue compartido, con él se pone fin a los rumores y aclara que la verdadera causa de su lamentable partida no tuvo que ver con una situación autoinfligido.

Causa del fallecimiento de Sinead O’Connor

El certificado de defunción de la cantante de ‘Nothing Compares 2 U’ que fue revelado recientemente indicando que murió de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y asma, informó el 27 de julio por el diario Irish Independent.

Según medios cercanos a la familia el certificado le fue entregado al esposo de la fallecida ganadora de un Grammy, John Reynolds, en Londres. En el certificado divulgado se específica que el deceso de O’Connor fue consecuencia de una “exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y asma bronquial, junto con una infección de bajo grado de las vías respiratorias inferiores”.

El día 26 de julio del 2023, la policía de Londres recibió una llamada donde reportaban a una mujer inconsciente en su apartamento, cuando acudieron vieron a Sinead, de 56 años, sin vida y aunque los servicios de emergencia intentaron reanimarla, todo fue en vano y horas después se hizo público su lamentable partida.

Rumores tras el fallecimiento de Sinead O’Connor

A principios de este año, se había dado a conocer que de acuerdo con un representante del Tribunal Forense de Southwark, en Londres, la cantautora irlandesa murió por “causas naturales”, pero aún nada era oficial y con la llegada del certificado los rumores de un posible suicidio se disiparon.

Y es que en el pasado, Sinead, a lo largo de su vida luchó con enfermedades mentales, incluyendo a la depresión y tendencias suicidas. En 2022, su hijo Shane, de 17 años, murió en un aparente suicidio, aumentando sus problemas de salud mental. Por ello, se especulaba que su fallecimiento se debía a una muerte autoinfligida.

¿Quién es Sinead O’Connor?

Era considerada un tesoro nacional en Irlanda, donde había comenzado a actuar en las calles de Dublín. Lanzó su primer álbum, ‘The Lion and the Cobra’, en 1987, con los éxitos de ‘Mandinka’ y ‘I Want Your (Hands On Me)', seguido de su obra maestra de 1990, ‘I Do Not Want What I Haven’t Got’. Pero sin lugar a dudas su éxito a nivel mundial y por lo cuál fue reconocida es la canción de ‘Nothing Compares 2 U’, escrito por Prince. Un artista sin lugar a dudas controvertida desde que rompió una foto del papa Juan Pablo II en ‘Saturday night live’ en 1992.