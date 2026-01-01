¿Tomará acción legal? Sofía Arroyo responde FUERTE a quienes la acusan de ser con quien Heliud Pulido habría sido infiel a Pamela Verdirame

En los últimos días, el nombre de Sofía Arroyo se ha relacionado fuertemente con la pareja entre Heliud Pulido y Pamela Verdirame. En redes sociales la han señalado de haber sido la tercera en discordia que provocaría una separación entre los dos atletas, e incluso la relacionan con una infidelidad. Al respecto, la nadadora ya rompió el silencio en su cuenta oficial de Instagram.

Sofía Arroyo reacciona a las acusaciones de ser la supuesta tercera en discordia entre Heliud Pulido y Pame Verdirame

La atleta que formó parte de la temporada 8 de Exatlón México publicó un comunicado en sus historias de Instagram, donde señala directamente a las acusaciones que se han hecho en su contra. "No voy a entrar en ataques ni en versiones falsas. No formé parte de ninguna infidelidad ni de una relación vigente", escribió.

Sofía aseguró que respeta las emociones de todas las personas involucradas pero que también defiende su "derecho a la verdad, a la privacidad y a la tranquilidad". Por tal motivo, dejó claro que no volverá a tocar el tema.

Asimismo, escribió a manera de recordatorio que la violencia digital es un delito y consideró que las acusaciones en su contra constituyen tal. "Ejerceré las acciones legales correspondientes si es necesario", agregó.

El comunicado ya no está disponible en su perfil oficial, pero Sofía Arroyo ha desactivado los comentarios en sus publicaciones. Lo último que compartió de manera permanente fue una serie de fotografías tomadas en Navidad.

