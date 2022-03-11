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FOTOS | ¿Sol es la chica ideal de David Juárez, la "Bestia"?

Marysol Cortés y David Juárez, la “Bestia”, han demostrado que su amistad es incomparable. ¿O hay algo más que una amistad?

Por: TV Azteca

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David cubreBocas.jpg
David dando su punto.jpg
David entrenando.jpg
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David en la playa.jpg
David haciendo un mortal.jpg
David héroe .jpg
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Sol lentes .jpg
Sol mar.jpg
Sol montando a caballo.jpg
Sol selfie.jpg
Sol quinta temporada.jpg
Sol montañas.jpg
Sol y David abrazo.jpg
Sol y David final Exatlón.jpg
Sol y David.jpg
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