Así fue captado un latido en la superficie del Sol, como el de un corazón humano.

¡Resulta muy interesante que el Sol tenga un latido detectable! Algunos medios han especulado que este fenómeno podría estar relacionado con un corazón propio del sistema planetario, pero los científicos del New Jersey Institute of Technology (NJIT) han demostrado que este pulso en realidad está relacionado con la actividad de la atmósfera solar. Es sorprendente cómo la naturaleza nos sigue mostrando sus misterios y nos obliga a seguir aprendiendo más sobre nuestro universo.

¡Los mejores datos de la Tierra, que no conocías, nos los da Sergio!

Aunque el fenómeno de latido detectado en el Sol sigue el patrón de las palpitaciones del corazón humano, no se debe a un corazón propio del Sol. En realidad, se origina con las llamaradas solares, que son grandes erupciones de energía y radiación que se desprenden de la superficie solar de manera periódica. Estas llamaradas, a su vez, generan las tormentas geomagnéticas que pueden afectar a nuestro planeta y a otros objetos en el Sistema Solar. Es asombroso cómo la actividad del Sol puede tener un impacto tan significativo en nuestro universo.

Antes de entender cómo late el Sol, hay que entender qué son las ráfagas solares. Básicamente, son corrientes de ondas electromagnéticas como rayos X, rayos UV y ondas de radio. Cuando estas llamaradas salen de la superficie solar, se convierten en chorros de plasma supercaliente conocidos como eyecciones de masa coronal (CME), según Live Science.

Si no tuviéramos el campo magnético terrestre, estaríamos en problemas. Estas llamaradas solares podrían fácilmente acabar con la vida tal y como la conocemos en la Tierra. Pero gracias a esta coraza magnética, estamos protegidos contra las tormentas geomagnéticas y la radiación de otros objetos cósmicos como galaxias y planetas.

Así mismo, se ha descubierto que las ráfagas solares están acompañadas de un latido específico desde el Sol. Este fenómeno fue descrito en un estudio reciente publicado por el NJIT, en el que se identificaron una serie de pulsaciones cuasi-periódicas (QPP). Según los autores del estudio, estas pulsaciones se asemejan al patrón de ondas eléctricas que genera un electrocardiograma, lo cual es bastante curioso.

¿Cuál es el origen de los latidos del corazón?

Los científicos solares llevan un buen tiempo debatiendo sobre el origen de estos patrones repetitivos, pero parece que los astrónomos del NJIT por fin tienen una respuesta. ¿Qué ocurre? Pues, resulta que todo comienza cuando el Sol se rompe... Sí, como lo oyes, literalmente se rompe. De vez en cuando, las líneas del campo magnético del Sol se quiebran, como cuando estiramos demasiado una liga. Este proceso provoca una cantidad enorme de energía que se dispara en forma de rizos de gas ionizado, o plasma, y radiación hacia el espacio.

El plasma de movimiento rápido crea una corriente, o flujo de partículas cargadas, que corre verticalmente por el centro del bucle de plasma en una lámina delgada. Según explican los autores en Nature Communications, son estos filamentos solares los que originan los latidos sobre el Sol. Después de recopilar datos, los investigadores descubrieron que este patrón viene de unas burbujas que se forman en la atmósfera solar, llamadas “islas magnéticas”. Ahora, los astrónomos están tratando de entender la naturaleza de estas estructuras.

¿Qué tiene que ver el latido del Sol con el corazón humano?

¡Nada! El Sol no tiene un corazón gigante, como muchos podrían haber pensado. La verdad es que el latido del Sol se origina a partir de las llamaradas solares y las tormentas geomagnéticas. Los científicos del New Jersey Institute of Technology (NJIT) detectaron este fenómeno y lo llamaron “pulsaciones cuasi-periódicas (QPP)" porque suena mucho más científico y rimbombante. Pero al final del día, ¡no hay nada de corazones ni de amor en el centro del Sistema Solar!

